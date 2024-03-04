

Подсанкционный судья выступеает против «веттинга» судей

04.03.2024 13:41





Как заявил бессрочный судья и член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе, прохождение теста на добропорядочность для него проблемой не является. Об этом он сказал в телефонном интервью «ТВ Пирвели» на тему проведения т.н. веттинга судей.



Напомним, Леван Мурусидзе – один из грузинских судей, попавших под санкции США.



Ранее представители оппозиции и общественных организаций призвали правящую партию реформировать судебную систему и провести проверку, которая предусматривает оценку добросовестности судей, занимающих значимые посты в судебной системе. Этот вопрос также включен в доклад Еврокомиссии по вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз.



По мнению Мурусидзе, цель «веттинга» состоит в том, чтобы отстранить судей от судебной системы и заменить их кадрами приемлемыми для общественных организаций.



«В целом у меня нет проблем [пройти тест на добропорядочность]. Говорят, что это касается не всех судей. Фактически это касается всех судей, потому что в Украине это коснулось всех судей, в Албании это коснулось всех судей… Цель только одна — исключить судей из судебной системы и назначить тех судей, которые им приемлемы[…]



Они попытались укомплектовать его судьями из неправительственного сектора, которые имеют нулевую степень независимости и, соответственно, готовы выполнять все задачи доноров […]», — сказал Мурусидзе.



Леван Мурусидзе, считающийся одним из лидеров т.н. судебного клана, говорит, что его демонизируют и уже заранее объявили виновным.



«Международные эксперты провели [«веттинг»] также в Украине и Албании и уволили всех судей. Они укомплектовали [судебную систему] теми судьями, которые им подчиняются», — заявил Леван Мурусидзе.



«Грузинская мечта» отказывается внедрять механизм, предусматривающий проверку добросовестности судей, занимающих важные посты в судебной системе.



В правящей партии веттинг преподносят как инициативу оппозиции и общественных организаций, но то, что подразумевает этот инструмент потребовала от Грузии Еврокомиссия.



«Веттинг» — это проверка добропорядочности лиц занимающих ключевые должности в системе правосудия. Когда специальная комиссия, состоящая из международных экспертов получает право принимать определенные решения.





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