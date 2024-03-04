

Каладзе: Грузия — не губерния какой-либо из стран

04.03.2024 15:51





Генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия — не губерния для какой-либо из стран, с ней нельзя обходиться бесцеремонно. Так один из лидеров партии власти отреагировал на заявление евродепутата Ларса Патрика Берга по поводу необходимости помилования третьего президента Грузии.



«Очень важно, чтобы эти люди проявляли уважение к грузинскому народу и грузинскому государству. Грузия — не страна, с которой можно обойтись бесцеремонно (дать подзатыльник — ред.), чтобы некоторые депутаты Европарламента делали какие-то звонки и давали указания о том, кто должен быть освобожден, кто — задержан и так далее.



Грузия не является губернией для какой-либо из стран. Грузия — независимое и суверенное государство. Кем бы ни был чиновник, у Грузии есть своя Конституция, и законы действуют в соответствии с ней», — подчеркнул Каладзе.



Мэру Тбилиси неясно, о чем просит Европарламент. Он отметил, что раньше велась кампания о том, что якобы Саакашвили «умирал три раза в день». Каладзе назвал слова евродепутата о гуманности «политическими спекуляциями».



Генсек партии власти подчеркнул, что делается все для того, чтобы Грузия стала членом большой семьи — ЕС.

«Но заявлениея о том, что <> Саакашвили и его команда были маяком демократии, <> наност ущерб отношениям, что очень плохо», — заключил Каладзе.



Напомним, евродепутат Ларс Патрик Берг заявил, что отправление правосудия — внутреннее дело Грузии, но в случае с Михаилом Саакашвили оно должно допускать человеческое сострадание.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





