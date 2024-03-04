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В Грузии могут упростить ликвидацию политических партий
04.03.2024 16:33
Правящая партия «Грузинская мечта» планирует упростить ликвидацию политических партий. Соответствующие поправки могут быть внесены в закон «О политических объединениях граждан».
Согласно законопроекту, непредставление политической партией финансовой декларации в Антикоррупционное бюро Грузии в течение двух лет подряд станет основанием для аннулирования регистрации партии.
Депутат от «Мечты» Анри Оханашвили говорит, что речь идет о нефункционирующих партиях, ликвидировать которые невозможно из-за бюрократических процедур.
«Говорить о том, что упомянутые поправки налагают ограничения на партии, – это нонсенс и спекуляция», – сказал Оханашвили.
В Грузии зарегистрировано более 200 политических партий, в 2020 году в парламентских выборах приняли участие 48 партий и два избирательных блока.
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