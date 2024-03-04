

Президент Исландии посетит завтра Грузию с официальным визитом

04.03.2024 17:01





Завтра Тбилиси с официальным визитом посетит президент Республики Исландия Гудни Йоханнессон. По информации администрации президента, в рамках официального визита во дворце Орбелиани состоится встреча президента Республики Исландия и президента Грузии с глазу на глаз и в расширенном составе, после чего президенты выступят с совместными заявлениями.



Запланированы встречи президента Республики Исландия с премьер-министром и председателем парламента Грузии.



Президент Республики Исландия также примет участие во встрече грузинских и исландских бизнесменов, которая пройдет в формате круглого стола с участием первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили.



В рамках визита президента Исландии запланированы встречи членов его официальной делегации с представителями властей Грузии: министр окружающей среды, энергетики и климата Республики Исландия Гудлаугур Тор Тордарсон встретится с вице-премьером Грузии и министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



В ходе визита президент Исландии посетит Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили и прочтет студентам публичную лекцию.





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