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Президент Исландии посетит завтра Грузию с официальным визитом


04.03.2024   17:01


Завтра Тбилиси с официальным визитом посетит президент Республики Исландия Гудни Йоханнессон. По информации администрации президента, в рамках официального визита во дворце Орбелиани состоится встреча президента Республики Исландия и президента Грузии с глазу на глаз и в расширенном составе, после чего президенты выступят с совместными заявлениями.

Запланированы встречи президента Республики Исландия с премьер-министром и председателем парламента Грузии.

Президент Республики Исландия также примет участие во встрече грузинских и исландских бизнесменов, которая пройдет в формате круглого стола с участием первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили.

В рамках визита президента Исландии запланированы встречи членов его официальной делегации с представителями властей Грузии: министр окружающей среды, энергетики и климата Республики Исландия Гудлаугур Тор Тордарсон встретится с вице-премьером Грузии и министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

В ходе визита президент Исландии посетит Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили и прочтет студентам публичную лекцию.


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