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Хабеишвили: Ни одна партия не может решать, с кем создавать коалицию
04.03.2024 17:05
По заявлению председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили, партия сформирует коалицию с той оппозиционной партией, которой народ даст мандат на парламентских выборах 2024 года.
По его же словам, создать коалицию решает не партия, а народ.
«Чтобы вы это хорошо поняли, особенно журналисты, ни одна политическая партия не может решать, с кем формировать коалицию. Это на выборах решит народ. Кому его превосходительство грузинский народ даст мандат, мы готовы с ним создать коалицию.
Как мне вам лучше ответить, это решает грузинский народ. Вы хотите, чтобы я гадал, а я отвечаю, как это произойдет на практике. Мы ответственная политическая сила и сформируем коалицию с теми людьми, которых изберет народ», - сказал Хабеишвили.
Кроме того, председатель "Национального движения" говорил и о кампании для помилования третьего президента Михаила Саакашвили и отметил, что в рамках кампании собрано более 100 тысяч подписей.
«Собрано более 100 тысяч подписей с требованием освобождения президента Саакашвили. Наши граждане должны понимать, что для нашей европейской перспективы очень важно, чтобы выборы 2024 года прошли справедливо, а для этого важно, чтобы главный оппозиционный лидер был свободен», - сказал Хабеишвили.
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