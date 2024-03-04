

В правящей партии предлагают ввести сертификацию кинологов

04.03.2024 18:17





Через 2 года в ​​случае приобретения животного будет обязательно проходить обучение, как обращаться с собакой, - заявила член большинства Майя Битадзе на совместном заседании парламентских комитетов, где обсуждается законопроект «О домашних животных».



По ее словам, в стране должна быть создана система сертификации, которая должна быть задействована через 2 года после принятия закона.



«Сегодня мы почему-то соревнуемся друг с другом, кто лучший кинолог, знаток собак, бихевиорист, кто знает инбридинг или эксбридинг. Друзья, я не претендую на то, чтобы быть кинологом, я всего лишь человек, чья собака в свое время была неправильно обучена и поэтому у меня большие проблемы. Поэтому мы считаем, что в этой стране должна быть раз и навсегда создана система сертификации, которая должна быть задействована в течение 2 лет после принятия закона. Эта система даст возможность нашим добросовестным кинологам и фелинологам превратить курсы тренингов, которые они и сейчас проводят, в единую систему сертификации, повысить свой статус, и через 2 года мы все будем обязаны в случае приобретения животного проходить обучение обращению с собакой, как постараться, чтобы собака не стала агрессивной. Ведь и шпица можно сделать агрессивным, если неправильно его воспитать», - сказала Битадзе.





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