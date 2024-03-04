

Президент Грузии провела встречу с послами стран ЕС и США

04.03.2024 19:25





Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с послами стран ЕС и США.



Информацию о встрече распространяет администрация президента Грузии.



По данным пресс-службы, на встрече обсуждалась инициатива президента «Платформа единства для Европы» - ее цель и значение.



А также важность включенности в выборы граждан Грузии за рубежом и диаспоры и потребности участия.



Кроме того, по информации пресс-службы, на встрече президента с послами обсуждалась важность участия в выборах долгосрочных наблюдательных миссий.







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