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Президент Грузии провела встречу с послами стран ЕС и США
04.03.2024 19:25
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с послами стран ЕС и США.
Информацию о встрече распространяет администрация президента Грузии.
По данным пресс-службы, на встрече обсуждалась инициатива президента «Платформа единства для Европы» - ее цель и значение.
А также важность включенности в выборы граждан Грузии за рубежом и диаспоры и потребности участия.
Кроме того, по информации пресс-службы, на встрече президента с послами обсуждалась важность участия в выборах долгосрочных наблюдательных миссий.
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