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Президент Грузии провела встречу с послами стран ЕС и США


04.03.2024   19:25


Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с послами стран ЕС и США.

Информацию о встрече распространяет администрация президента Грузии.

По данным пресс-службы, на встрече обсуждалась инициатива президента «Платформа единства для Европы» - ее цель и значение.

А также важность включенности в выборы граждан Грузии за рубежом и диаспоры и потребности участия.

Кроме того, по информации пресс-службы, на встрече президента с послами обсуждалась важность участия в выборах долгосрочных наблюдательных миссий.


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