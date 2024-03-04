

«В схеме ввоза подозрительных лекарств, вероятно, замешаны не менее 60 онкологов» — экс-глава Минздрава Грузии

04.03.2024 20:16





По словам бывшего министра здравоохранения Зураба Азарашвили, в Грузии был выявлен ввоз из «подозрительных стран» тысяч незарегистрированных онкологических препаратов сомнительного происхождения.



По его словам, в этой схеме вероятно были задействованы, не менее 60 врачей-онкологов. На основании выписанной врачами формы 100 были поданы заявки на финансирование в миллионы лари как в министерство, так и в муниципалитеты, при этом онкологическим больным прописывали к употреблению препараты неустановленного производства.



По словам Азарашвили, промежуточное обсуждение этого вопроса состоялось на профессиональном совете и материалы дела были переданы в правоохранительные структуры.



Об этом Зураб Азарашвили сообщил в посте в опубликованном в соцсети, в указанной публикации экс-министр подвел итоги своей двухлетней деятельности.



«Именно по этим и другим уважительным причинам не удается отменить установленный лимит онкологии на одного пациента, а ранняя диагностика онкологии начинается только в пилотном режиме в государственных клиниках. С учетом эффекта экономии общий бюджет онкологии в 2024 году составит до 350 млн лари, а в 2012 году было только 20 млн лари», — написал Азарашвили.



Азарашвили, которого новый премьер-министр Ираклий Кобахидзе отстранил от должности из-за проблем «с точки зрения управления и коммуникации», начинает свой обширный пост об отчете о своей деятельности с того, что «увлеченные краткосрочным пиаром, часто забывают кто мы есть».



Зураб Азарашвили был назначен на должность министра бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Азарашвили покинул свой пост через несколько недель после формирования нового правительства, которое возглавил Ираклий Кобахидзе.







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