

Экс-глава Минздрава Грузии перечислил свои достижения

04.03.2024 21:07





Бывший министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили опубликовал пост в соцсети, впервые прокомментировав свою отставку. Он, в частности, поблагодарил бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который назначил его министром.



«Я хотел бы искренне поблагодарить Ираклия Гарибашвили за доверие, которое он оказал четыре года назад. После 20 лет банковской деятельности он дал мне возможность служить своей стране, сначала в направлении обороны страны (Азарашвили руководил научно-техническим центром «Дельта» – ред.), а с 2022 года в Министерстве здравоохранения», – отметил он.



Экс-глава Минздрава перечислил реформы, которые были осуществлены под его руководством:



• решение об импорте в страну дешевых медикаментов турецкого производства;

• установление единых тарифов для клиник, входящих в универсальную систему здравоохранения;

• государственные закупки лекарств для онкобольных;

• возможность лечения онкобольных детей за рубежом;

• расширение доступа к услугам диализа.



Азарашвили также заявил, что Минздравом были выявлены «факты, когда из сомнительной страны были ввезены тысячи незарегистрированных онкологических препаратов сомнительного происхождения».



Говоря о достижениях, он затронул тему тбилисской Республиканской больницы, решение о сносе которой, предположительно, привело к его отставке.



«Тбилисская республиканская клиника была нашим главным приоритетом. За последние 20 лет было сделано много выводов и оценок о бесперспективности здания, но, как и другие масштабные реформы в системе, эта так и не была начата», – добавил он.





Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что причиной отставки Азарашвили стали «проблемы в направлении управления и коммуникации», в которых он «убедился на примере Республиканской больницы».







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