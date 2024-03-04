

Международного расследования смерти Алексея Навального требуют 43 страны

04.03.2024 22:39





43 страны требуют международного расследования по делу о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, - информацию об этом распространяет посол Евросоюза при ООН Лотте Кнудсен.



«Мы возмущены смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального. Россия должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств его внезапной смерти», - заявила Лотте Кнудсен.



Посол ЕС при ООН отметила, что расследования требуют 43 страны, и окончательная ответственность ложится на Владимира Путина.



Напомним, Алексей Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. По сообщению регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи пытались реанимировать Навального, но безуспешно. Алексея Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.





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