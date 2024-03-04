

«Грузинская мечта» инициировала поправки в закон «О политических объединениях граждан»

04.03.2024 23:21





Если какая-либо партия два года подряд не сдает финансовые декларации в Антикоррупционное бюро - это станет основанием для аннулирования регистрации политического объединения.



Депутат Анри Оханашвили заявил, что речь идет о нефункционирующих партиях, которые не могут самоликвидироваться юридически из-за бюрократии и поправки в закон помогут решить эту проблему.



По данным "Эхо Кавказа", в Грузии официально зарегистрировано более 200 партий. В последних парламентских выборах участвовали 48 партий и два избирательных блока.





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