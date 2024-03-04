

В Грузии запретили размещение предприятий химчистки в жилых домах и некоторых других зданиях

04.03.2024 23:23





В Грузии запретили размещение предприятий химчистки в жилых домах и зданиях, где находятся медицинские, образовательные и воспитательные учреждения.



Кроме этого, крупные химчистки должны находиться не менее в 100 метрах от таких помешений, а мини-химчистки - в не менее чем 50 метрах.



Размещение мини-химчисток допускается на территории других учреждений общественного значения, в административных зданиях и отелях.



В магазинах, где продаются продукты, запрещено размещение товаров для химчистки.



Технический регламент, утвержденный правительством, регулирует еще множество моментов, связанных с работой предприятий химчистки. В том числе работодатель должен обеспечивать регулярный медосмотр сотрудников, предоставлять им спецодежду и средства индивидуальной защиты, сообщает BM.ge.



Постановление вступило в силу с 1 марта, надзор за исполнением начнется с 1 сентября, контроль будет осуществлять Служба инспекции труда.





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