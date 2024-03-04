

Питер Стано: «Другие страны уже завершили или находятся в процессе веттинга в судебной системе»

04.03.2024 23:32





Значимый и необратимый прогресс в сфере правосудия будет определять общий темп переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом в письменной форме сообщил Netgazeti пресс-спикер Верховного представителя Евросоюза/вице-президента Еврокомиссии Питер Стано.



Netgazeti обратилось к Питеру Стано с вопросом, будет ли считаться выполненной рекомендация Еврокомиссии по сфере правосудия, если правительство Грузии откажется задействовать механизм веттинга (проверки) лиц находящихся на ключевых постах в системе правосудия.



«Веттинг» — это проверка добропорядочности лиц занимающих ключевые должности в системе правосудия. Когда спецкомиссия, состоящая из международных экспертов получает право принимать определенные решения.



Как указал Питер Стано, другие страны участвующие в процессе расширения ЕС уже завершили или находятся в процессе веттинга в судебной системе.



По его словам, приверженность такому процессу станет признаком сильного стремления страны продвигаться вперед по пути евроинтерграции.



По словам Питера Стано, отчет Европейской комиссии о расширении за 2023 год предлагает Грузии четкие и подробные политические рекомендации, касательно работы, которую необходимо проделать в будущем. А прогресс Грузии в выполнении рекомендаций Еврокомиссии будет оценен в рамках очередного отчета о расширении.



«ЕС хочет поддержать Грузию в укреплении верховенства закона и независимости судебной власти, что является ключевыми реформами, лежащими в основе процесса присоединения [к ЕС]. Значимый и необратимый прогресс в этих областях будет определять общий темп переговоров о вступлении. Мы верим, что правильное решение будет использовано для развития этих реформ в правильном направлении, потому что позитивное развитие событий принесет пользу грузинскому народу.



Укрепление независимости, подотчетности, профессионализма, эффективности и беспристрастности судебной власти необходимо для защиты демократии, обеспечения более эффективной защиты основных прав и, в конечном итоге, для того, чтобы сделать страну более привлекательной для прямых иностранных инвестиций.



Для решения системных проблем в судебной системе, которые также были подняты Венецианской комиссией, необходима целостная и эффективная реформа судебной власти, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции посредством инклюзивного и прозрачного процесса. В этом контексте чрезвычайно важно предотвращать конфликты интересов и устранять коррупционные риски в этой сфере», — заявил Netgazeti Питер Стано.



Как отметил Стано, именно поэтому в докладе Еврокомиссии о расширении содержится конкретная рекомендация провести проверку добропорядочности лиц, назначенных на высокие должности в судебной системе, особенно в отношении Высшего совета юстиции, Верховного суда и председателей Верховного суда.



«Кроме того, в долгосрочной перспективе для сохранения [уровня] добропорядочности судебных чиновников, необходимо создать механизм для эффективной, более систематической и периодической проверки имущественных деклараций. Также в связи с этим Европейский Союз готов мобилизовать соответсвующую международную экспертизу, имеющую надзорную и консультативную функции.



Также есть ожидание того, что в рамках открытого и основанного на заслугах процесса рекрутинга система правосудия будет заполнена кандидатами, отвечающими критериям добросовестности.



Когда Грузия приступит к этому процессу, детали подхода к реформе суда, включая проверки добросовестности, должны быть тесно скоординированы с Венецианской комиссией и Европейской комиссией», — заявил Питер Стано.



«Грузинская мечта» отказывается внедрять механизм веттинга судей, занимающих важные посты в судебной системе.



В правящей партии пытаются преподнести веттинг как инициативу оппозиции и общественных организаций, однако то, что подразумевает этот инструмент, указано в рекомендациях Еврокомиссии.





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