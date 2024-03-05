

Государство больше не будет возмещать расходы на роды и кесарево сечение суррогатной матери

05.03.2024 11:03





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе издал постановление, согласно которому государство больше не будет финансировать расходы на роды и кесарево сечение суррогатной матери.



Соответствующее постановление премьера опубликовано в «Законодательном вестнике».



«Расходы на роды/кесарево сечение суррогатной матери в рамках программы возмещаться не будут», - говорится в постановлении.



Постановление в силе с 1 марта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





