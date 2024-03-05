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Государство больше не будет возмещать расходы на роды и кесарево сечение суррогатной матери


05.03.2024   11:03


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе издал постановление, согласно которому государство больше не будет финансировать расходы на роды и кесарево сечение суррогатной матери.

Соответствующее постановление премьера опубликовано в «Законодательном вестнике».

«Расходы на роды/кесарево сечение суррогатной матери в рамках программы возмещаться не будут», - говорится в постановлении.

Постановление в силе с 1 марта.


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