

Пик распространения вирусных инфекций уже пройден - замдиректора НЦКЗ

05.03.2024 11:08





В середине февраля был период максимальной активности вирусов. Пик распространения вирусных инфекций уже пройден, показатель распространения идет к снижению, - заявил заместитель директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе в беседе с «IPN», говоря об эпидситуации в стране.



Как поясняет Имнадзе, показатель заболеваемости гриппом достигал 50%.



«Как и прогнозировалось, середина февраля стала периодом максимальной активности респираторных вирусов. Можно сказать, что пик уже пройден. На этом пике тоже не происходило ничего особенного. Уровень распространения вируса гриппа увеличился до 50%. Сегодня на вирус гриппа приходится 1/3. Ведущим является вариант Н1, несколько — Н3, вариант В среди вирусов гриппа появляется очень редко. Существует немало респираторно-синцитиальных вирусов, которые могут протекать тяжело у детей раннего возраста. У нас также есть вирусы, вызывающие простуду, которые бывали каждый год. Активность вирусных инфекций снижается. К сожалению, у нас была и смерть, вызванная вирусом гриппа. Что касается коронавируса, то за последние несколько недель число случаев заболевания коронавирусом также снижается», - заявил Паата Имнадзе.





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