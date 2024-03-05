

Президент Исландии прибыл с официальным визитом в Тбилиси

05.03.2024 11:12





Президент Исландии Гудни Йоханнессон прибыл в Тбилиси с официальным визитом. По информации администрации президента Грузии, президента и государственную делегацию Исландии в Тбилисском международном аэропорту встречали: глава администрации президента Грузии Натия Сулава и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили.



Официальная церемония встречи президента Республики Исландия Гудни Йоханнессона состоится сегодня во дворце Орбелиани.



В рамках официального визита президенты Грузии и Исландии встретятся с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего они выступят с совместными заявлениями.



Запланированы встречи президента Республики Исландия с премьер-министром и председателем парламента Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





