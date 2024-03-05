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Президент Исландии прибыл с официальным визитом в Тбилиси
05.03.2024 11:12
Президент Исландии Гудни Йоханнессон прибыл в Тбилиси с официальным визитом. По информации администрации президента Грузии, президента и государственную делегацию Исландии в Тбилисском международном аэропорту встречали: глава администрации президента Грузии Натия Сулава и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили.
Официальная церемония встречи президента Республики Исландия Гудни Йоханнессона состоится сегодня во дворце Орбелиани.
В рамках официального визита президенты Грузии и Исландии встретятся с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего они выступят с совместными заявлениями.
Запланированы встречи президента Республики Исландия с премьер-министром и председателем парламента Грузии.
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