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Партия Ники Мелия пойдет на выборы под номером 4
05.03.2024 11:51
Ника Мелия огласил предвыборный номер до создания своей партии. Как пишет Мелия в соцсети, его команда будет участвовать в выборах под 4-м номером.
«Выборы 2024 года обязательно принесут революционные изменения в соответствии с интересами страны и народа! Вместе мы сделаем большой шаг вперед, в будущее, и этот шаг будет иметь свой символ – номер 4.
Я верю, что в ближайшем будущем четверка станет символом борьбы и победы, успеха и прогресса, который надолго утвердится в грузинском политическом пространстве», — пишет Ника Мелия.
Избирательный номер 4 принадлежит движению «Государство для народа», которое основал Паата Бурчуладзе, а председателем партии является Ника Мачутадзе.
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