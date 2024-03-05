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Партия Ники Мелия пойдет на выборы под номером 4


05.03.2024   11:51


Ника Мелия огласил предвыборный номер до создания своей партии. Как пишет Мелия в соцсети, его команда будет участвовать в выборах под 4-м номером.

«Выборы 2024 года обязательно принесут революционные изменения в соответствии с интересами страны и народа! Вместе мы сделаем большой шаг вперед, в будущее, и этот шаг будет иметь свой символ – номер 4.

Я верю, что в ближайшем будущем четверка станет символом борьбы и победы, успеха и прогресса, который надолго утвердится в грузинском политическом пространстве», — пишет Ника Мелия.

Избирательный номер 4 принадлежит движению «Государство для народа», которое основал Паата Бурчуладзе, а председателем партии является Ника Мачутадзе.


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