

Кобахидзе: Туризм имеет большую политическую нагрузк

05.03.2024 11:52





«Развитие туризма необычайно соответствует грузинской культуре и традициям, гостеприимство является неотъемлемой частью культуры и самобытности грузин», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время презентации итогового отчета по туризму и авиации Грузии за 2023 год, а также планов на текущий год.



Как отметил Кобахидзе, наряду с экономической, туризму придается огромная политическая нагрузка, что способствует углублению отношений между народами.



«Вы все хорошо знаете, что туризм является важнейшим направлением экономики Грузии, которое вносит особый вклад в развитие и прогресс нашей экономики. Наряду с экономической, туризму придается огромная политическая нагрузка, что способствует углублению отношений между народами, что является важным фактором с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны. Следует также отметить, что развитие туризма необычайно соответствует грузинской культуре и традициям. Всем известно, что гостеприимство является неотъемлемой частью грузинской культуры и идентичности. Достойный прием гостей всегда был для нас предметом особой гордости. В последние годы туризм в Грузии развивался очень быстрыми темпами. После сбоя из-за Covid-пандемии, в результате правильной политики, туризм вскоре смог восстановиться, и в 2023 году в Грузии были зафиксированы рекордные показатели туризма и авиационной индустрии. В прошлом году доходы от туризма составили четыре миллиарда долларов, таким образом Грузия превысила показатель до пандемии на 26%. Туризм обеспечивает занятость людей и увеличивает их доходы. С 2012 года оборот гостиниц и ресторанов увеличился в четыре раза, число занятых в секторе увеличилось с 28 тысяч до 48 тысяч, а средняя зарплата занятых в секторе выросла в три раза», — заявил Кобахидзе.





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