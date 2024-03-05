

Грузия входит в число ведущих стран мира с нулевым уровнем терроризма

05.03.2024 12:28





Согласно Глобальному индексу терроризма, Грузия входит в число ведущих стран мира. Отчет, в котором оценивается 2023 год, опубликован международной организацией и аналитическим центром «Институт экономики и мира» (IEP).



Согласно Глобальному индексу терроризма 2024 года, Грузия входит в число стран с нулевым уровнем терроризма. По этому показателю Грузия занимает лучшее, вместе с примерно 50 другими странами, т.е. последнее – 89-е место.



В отчете отмечается, что с точки зрения угроз глобального терроризма ситуация в Грузии улучшилась на 2.629 балла в 2013-2023 годах. Согласно отчету за 2012 год, Грузия в рейтинге занимала 41-е место.



При составлении Глобального индекса терроризма, исследователи «Института экономики и мира» руководствуются такими факторами, как количество террористических инцидентов, жертв, пострадавших и заложников.



Авторы отчета отмечают, что число людей, погибших в результате терроризма в мире, выросло на 22% в 2023 году и составило 8 352 человека, что является самым высоким показателем с 2017 года.



Однако, несмотря на рост числа жертв, количество террористических актов во всем мире снизилось. Количество нападений сократилось на 22%. В прошлом году в Пакистане произошло самое большое количество террористических инцидентов в мире – 490 нападений. Крупнейшая террористическая атака 2023 года была осуществлена боевиками ХАМАСа на Израиль 7 октября, в результате которой погибли 1200 человек.





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