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Саломе Зурабишвили наложила вето на изменения в «Избирательный кодекс»
05.03.2024 12:33
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на утвержденные парламентом изменения в «Избирательный кодекс».
Мотивированные замечания президента, которые состоят из 11-ти страниц, уже представлены в парламент.
В своих мотивированных замечаниях президент рассматривает рекомендации, данные Грузии ОБСЕ/БДИПЧ, и объясняет использование права вето в этом контексте.
«В результате законодательных изменений роль президента Грузии в процессе назначения председателя и членов ЦИК вновь ограничена. Если добавить к законодательным изменениям от 20 февраля 2024 года, что если парламент дважды не изберет кандидата 3/5 от большинства, а затем ½ от большинства, то вопрос будет передан президенту, конечно, существенно не меняет степень вовлеченности и роль президента, так как очень мала вероятность того, что парламент Грузии не сможет дважды избрать кандидата ½ от большинства», — говорится в мотивационных замечаниях президента.
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