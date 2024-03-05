

Саломе Зурабишвили наложила вето на изменения в «Избирательный кодекс»

05.03.2024 12:33





Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на утвержденные парламентом изменения в «Избирательный кодекс».



Мотивированные замечания президента, которые состоят из 11-ти страниц, уже представлены в парламент.



В своих мотивированных замечаниях президент рассматривает рекомендации, данные Грузии ОБСЕ/БДИПЧ, и объясняет использование права вето в этом контексте.



«В результате законодательных изменений роль президента Грузии в процессе назначения председателя и членов ЦИК вновь ограничена. Если добавить к законодательным изменениям от 20 февраля 2024 года, что если парламент дважды не изберет кандидата 3/5 от большинства, а затем ½ от большинства, то вопрос будет передан президенту, конечно, существенно не меняет степень вовлеченности и роль президента, так как очень мала вероятность того, что парламент Грузии не сможет дважды избрать кандидата ½ от большинства», — говорится в мотивационных замечаниях президента.





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