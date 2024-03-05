

Премьер Грузии: позиция Иванишвили имеет для нас особое значение

05.03.2024 13:35





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что позиция олигарха, основателя партии власти и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили имеет для партии «особое значение».



«В каком режиме будет проходить партийное и политическое принятие решений — это наша внутренняя кухня, наше дело. Когда принимаются такие принципиальные, важные решения, мы проводим консультации со всеми лидерами команды.



Что касается позиции Бидзины Иванишвили, то она имеет для нас особое значение не только потому, что он является почетным председателем нашей партии, лидером нашей партии, но и потому, что он обладает <> особой способностью давать правильные советы», — заявил назначенный олигархом грузинский премьер.



Напомним, о своем третьем возвращении в политику Бидзина Иванишвили заявил на 7 съезде партии «Грузинская мечта» 30 декабря 2023 года.



В 2024 году он был упомянут в отчете Мюнхенской конференции по безопасности как «пророссийский олигарх». В документе говорится, что Иванишвили несет ответственность за недавнее отступление страны от демократии и отдалении от Евросоюза вопреки желанию большинства грузинского общества.



В партии власти Бидзину Иванишвили считают «гарантом стабильности и безопасности», и, не уклоняясь от дифирамбов, называют его «беспрецедентным благодетелем» и «гроссмейстером» грузинской политики, заслугой которого является «мир и демократия в Грузии».





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