

Кобахидзе: Если радикальная оппозиция и её друзья не доверяют ЦИК, это их проблема

05.03.2024 13:44





«Если радикальная оппозиция и её друзья не доверяют ЦИК, это их проблема, главное — доверие народа к ЦИК», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, все знают, каковы планы радикальной части оппозиции.



«Их цель — дискредитировать выборы, и одним из инструментов для этого является дискредитация ЦИК. Именно на это рассчитаны кампании, которые направлены против ЦИК и её руководства, от начала и до конца основанные на лжи. Мы видели подобные кампании и в прошлом, но в конечном итоге они все провалились. Я уверен, что и в этом случае они не будут успешными.



Главное – к ЦИК есть доверие народа, грузинского общества, что подтверждают социологические исследования. Если радикальная оппозиция и её друзья не доверяют ЦИК, это их проблема, а не ЦИК. Главное, чтобы люди доверяли Центральной избирательной комиссии. Соответственно, эти выборы также пройдут должным образом. ЦИК доказала на последних выборах, включая выборы 2020 года, что она может правильно, исправно проводить выборы. Именно это определяет доверие общества к избирательной администрации, и именно с этим доверием выборы пройдут очень правильно», — заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





