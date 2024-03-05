

Кобахидзе: Саломе Зурабишвили вовлечена в кампанию по дискредитации ЦИК

05.03.2024 14:01





Это еще одно продолжение ее антигосударственных действий, - так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценивает вето президента страны Саломе Зурабишвили на изменения, внесенные в избирательное законодательство и регламент.



Как отметил премьер-министр, вето будет преодолено.



«Саломе Зурабишвили вовлечена в кампанию по дискредитации ЦИК, это одна из ее задач. Поэтому, конечно, ее вето было абсолютно логичным. Это еще одно продолжение ее антигосударственной деятельности. Однако это вето, повторюсь, уж точно не создаст проблемы для стабильного развития процессов. Кразумеется, вето будет преодолено, это решение принято парламентским большинством. Соответственно, будет сделано все, чтобы ЦИК могла эффективно провести выборы. Саломе Зурабишвили преследует прямо противоположную цель», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, вето президента Грузии – т.н. мотивированные замечания в связи с поправками, внесенными парламентом Грузии в избирательное законодательство и регламент – уже в парламенте.



«Мотивированные замечания» Саломе Зурабишвили будут представлены на сегодняшнем заседании бюро, и комитет по юридическим вопросам обсудит их до того, как они будут вынесены на заседание. По имеющейся информации, большинство преодолеет вето и для этого необходимо столько же голосов, сколько нужно для принятия законопроекта (76 голосов).





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