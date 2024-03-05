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Саломе Зурабишвили встречается с президентом Исландии
05.03.2024 15:08
Президент Республики Исландия Гудни Йоханнессон, находящийся с официальным визитом в Грузии, встречается с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. До этого во дворце Орбелиани состоялась официальная церемония встречи гостя.
В администрации президента проходит встреча президентов с глазу на глаз, после которой стороны проведут аудиенцию и в расширенном составе. По завершении встречи запланирован брифинг президентов двух стран.
Президент Исландии находится с трехдневным визитом в Грузии. В рамках визита запланированы встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили, а также пройдет бизнес-встреча Грузия-Исландия в формате круглого стола.
В рамках визита президент Исландии Гудни Йоханнессон посетит линию оккупации.
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