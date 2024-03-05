

Посол Германии: Главное, чтобы граждане Грузии чувствовали независимость судебной системы

05.03.2024 16:42





Цель заключается в том, чтобы в Грузии была такая судебная система, в связи с которой все граждане Грузии чувствовали бы себя комфортно в плане того, что она действительно независима, - заявил журналистам посол Германии в Грузии Эрнст Петер Фишер, отвечая на вопрос о т.н. системе ветинга в судебной системе.



«Это то, о чем должны говорить Евросоюз и правительство Грузии. Цель заключается в том, чтобы существовала судебная система, в связи с которой все граждане Грузии чувствовали бы себя комфортно в плане того, что она действительно независима. Все знают, как проходит дискуссия о том, является ли система «ветинга» или другая система правильным путем продвижения. Я не знаю, дело в том, что мы будем двигаться вперед вместе, шаг за шагом, и в конечном итоге самое главное, чтобы граждане Грузии могли быть уверены, что их судебная система полностью независима и им не нужно беспокоиться по этому поводу», - отметил посол.







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