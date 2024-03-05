

Гоциридзе: Заявление бывшего министра здравоохранения содержит признаки преступления

05.03.2024 16:49





То, что вчера заявил бывший министр здравоохранения, содержит признаки преступления и ясно показывает тяжелейшее положение, в которое «Грузинская мечта » ввергла медицинскую отрасль, - заявил лидер парламентской группы «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе на пленарном заседании парламента Грузии.



По его словам, в условиях «Грузинской мечты» миллионы лари были «растрачены» в системе здравоохранения.



«Бывший министр говорит, что до его прихода, то есть в течение 9 с половиной лет, в период «Грузинской мечты», эта система находилась в ужасном состоянии. Что предстало перед этим министром и где его предшественники, где Сергеенко, что был здесь депутатом, а где Тикарадзе, которая является членом вашего политсовета или уже нет? Уволенный премьер-министр, несмотря на подобные заявления, прикрывал и защищает бывшего министра здравоохранения, и если ужасы творились до его прихода, то ведь за эти 9 лет и Гарибашвили был несколько лет премьер-министром. Этот человек говорит какие-то ошеломляющие вещи, что деловые интересы влиятельных групп столкнулись друг с другом, я его цитирую. Он прямо пишет о преступлении, что незарегистрированные онкологические лекарства сомнительного происхождения ввозились из сомнительной страны, и в этом деле замешаны как минимум 60 врачей-онкологов и пишет, что не участвовали, а участвуют в этом и сейчас. Представляете, у врача-онколога будет же хотя бы 100 пациентов, и 6 тысяч человек, а может и больше, использовали же лекарства, которые могут быть опасны для их здоровья. То, что он пишет, ошеломляюще. Но что еще более удивительно то, что если при нем дела шли хорошо после, разве бы новый премьер его уволил. Курьезно его увольнение, через две недели после назначения члена кабмина увольняют, то есть и в ходе его работы выявлены такие факты, которые послужили основанием для увольнения. Получается, что эти два года, когда он был на посту, тоже были плохими. Что в итоге? Получается, что в период «Грузинской мечты» в здравоохранении, как он сам говорит, растрачены сотни миллионов, а система здравоохранения до сих пор находится в состоянии, когда лечение там опасно для людей», - заявил Гоциридзе.



Что касается Республиканской больницы, то, по словам Гоциридзе, отношение нынешнего и предыдущего премьер-министров к этому вопросу не отличается.



«Отношение к Республиканской больнице у нового и старого премьеров ничем не отличается. Гарибашвили сказал снести Республиканскую больницу, построить маленькую в углу и передать всю огромную территорию инвесторам. Кобахидзе говорит наоборот - сначала построить там одну больницу на заднем дворе, а огромную территорию передать инвесторам или строительному бизнесу, связанному с «Грузинской мечтой», - заявил Гоциридзе.





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