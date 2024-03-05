

Зурабишвили: Визит президента Исландии совпадает с очень важным с геополитической точки зрения моментом

05.03.2024 16:54





«Визит президента Йоуханнессона совпадает с очень важным моментом с геополитической точки зрения, это время очень важно для европейского будущего Грузии, а также для мира и стабильности в регионе и Европе в целом, приняв статус кандидата, Грузия сделала исторический шаг и готовится к не менее важному шагу – открытию переговоров о вступлении», —

заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.



Зурабишвили отметила, что нынешний период очень важен для Европы, поскольку будущее Европы решается в Украине. По ее мнению, жестокая война должна закончиться разгромом агрессии и агрессора и восстановлением суверенитета.



«Мы обсудили нынешнюю ситуацию с ее гуманитарными аспектами и согласились, что самое главное сегодня — это солидарность с народом этой страны. Исландия, как член-основатель НАТО, и Грузия, стремящаяся к интеграции в НАТО, разделяют общий дух укрепления мира, стабильности и свободы на европейском континенте. Вместе мы обсудили возросшую роль безопасности и стабильности Черного моря в стратегии Альянса. Вместе с президентом мы также подробно обсудили тяжелейшую ситуацию на оккупированных территориях Грузии и нынешние вызовы, новые шаги, новую военную базу в Очамчире, которую Россия объявляет проектом, передача России представляет собой новые агрессивные шаги в направлении Грузия и дестабилизирующие шаги в направлении Черного моря. Следует отметить, что президент Йоуханнессон выразил желание посетить линию оккупации и на месте ознакомиться с тяжелым лицом и последствиями российской оккупации», — заявила Зурабишвили.





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