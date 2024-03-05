

Президент Исландии: мы поддерживаем Грузию — страну с большим потенциалом

05.03.2024 17:03





Президент Исландии Гудни Йоханнессон заявил, что Грузия обладает большим потенциалом и что Исландия готова со страной. Об этом глава исландского государства заявил после встречи с президентом Грузии.



Йоханнессон приветствует роль Грузии в присоединении к евроатлантическому альянсу, и Рейкьявик готов поддержать страну в этом направлении.



«Спасибо вам, госпожа президент, за то, что приняли нас в Грузии, в этой замечательной стране. Очень долгое время я мечтал посетить Грузию. Я впервые встретился с грузинским народом в 1990 году, еще до распада Советского Союза. Я преподавал в одном из английских университетов и познакомился там с грузинскими студентами. После этого дня моей мечтой было посетить Грузию.



Грузия обладает большим потенциалом, и мы готовы сотрудничать с Грузией. <> Когда мы говорим о двусторонних отношениях, мы полностью поддерживаем Грузию в этом отношении. Мы также приветствуем роль Грузии в присоединении к евроатлантическому альянсу. Мы готовы поддержать вас в этом направлении», — заявил президент.



Йоханнессон отметил, что Исландия и Грузия — очень маленькие страны, и поэтому обеим необходимо уважать международное право. Чтобы не сила стала самым ценным в современном мире.



«Следовательно, Исландия с первого дня осудила российскую агрессию в Украине и предложила помощь Украине. Мы приняли в Исландии вынужденно перемещенных лиц из Украины. Мы поняли в этом процессе, что необходимо выразить поддержку соседним с Россией странам и осудить любую агрессию», — подчеркнул Гудни Йоханнессон.





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