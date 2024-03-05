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У секции интересов РФ в Тбилиси разобрали стихийный мемориал Навальному
05.03.2024 17:18
Сотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси разобрали стихийный мемориал Алексею Навальному, который находился там с 16 февраля — дня, когда, по утверждению властей РФ, скончался российский оппозиционный политик. Об этом сообщает издание Paper Kartuli.
«Неизвестные мужчины, находящиеся на территории секции интересов РФ, срезают цветы и ленточки, которые оставляли у забора сторонники Навального. Они складывают цветы в мусорные пакеты», – говорится в сообщении.
Активисты, среди которых есть сторонники Навального и другие организации, пытаются сохранить наиболее ценные вещи, оставленные на мемориале: в частности, плакаты, свечи и свежие цветы. Куда именно перенесут мемориал, еще не известно.
У России нет своего посольства в Тбилиси, дипломатические отношения между странами были разорваны после войны 2008 года. При этом в здании бывшего посольства работают российские дипломаты и сотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии.
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