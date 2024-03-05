

У секции интересов РФ в Тбилиси разобрали стихийный мемориал Навальному

05.03.2024 17:18





Сотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси разобрали стихийный мемориал Алексею Навальному, который находился там с 16 февраля — дня, когда, по утверждению властей РФ, скончался российский оппозиционный политик. Об этом сообщает издание Paper Kartuli.



«Неизвестные мужчины, находящиеся на территории секции интересов РФ, срезают цветы и ленточки, которые оставляли у забора сторонники Навального. Они складывают цветы в мусорные пакеты», – говорится в сообщении.



Активисты, среди которых есть сторонники Навального и другие организации, пытаются сохранить наиболее ценные вещи, оставленные на мемориале: в частности, плакаты, свечи и свежие цветы. Куда именно перенесут мемориал, еще не известно.



У России нет своего посольства в Тбилиси, дипломатические отношения между странами были разорваны после войны 2008 года. При этом в здании бывшего посольства работают российские дипломаты и сотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии.





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