

Вашадзе: «Мечта» хочет амнистию лишь к выборам, чтобы с кем-то торговаться

05.03.2024 18:12





«Мечта» хочет амнистию лишь к выборам, чтобы с кем-то торговаться, мол, «я тебя выпущу, если принесешь мне столько-то голосов», - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, говоря об инициированном партией «Гирчи» законопроекте об амнистии.



Как отмечает Вашадзе, он сам является соавтором данного законопроекта и поэтому поддерживает его.



По заявлению оппозиционного политика, преступность в Грузии выросла из-за худшего психологического фона, автором которого является партия Иванишвили.



«Мечта» хочет амнистию лишь к выборам, чтобы с кем-то торговаться, мол, «я тебя выпущу, если принесешь мне столько-то голосов. Ничто другое ее не интересует. То, что сегодня выросла преступность в Грузии и, к сожалению, молодые люди совершают убийства и есть огромные проблемы, все это из-за безработицы и экономических трудностей. Из-за тяжелого психологического фона, автором которого является партия Иванишвили. Они сами богатеют, а люди - беднеют. И сложившаяся обстановка является следствием этого тяжелого психологического фона. Поэтому, наряду с амнистией, европейские, американские инвестиции, трудоустройство – вот путь к развитию Грузии», - заявил Вашадзе.





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