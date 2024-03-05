

Президент Исландии: Мы осознали, что необходимо выразить поддержку соседним с Россией странам и осудить любую агрессию

05.03.2024 18:30





У Грузии большой потенциал, и мы готовы сотрудничать с Грузией, - заявил находящийся с визитом в Тбилиси президент Республики Исландия Гудни Йоханнессон после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси.



По его же заявлению, он приветствует стремление Грузии присоединиться к Евроатлантическому альянсу и готов поддержать ее в этом направлении.



«Спасибо, госпожа президент, за то, что приняли нас в Грузии, в этой прекрасной стране. Я очень давно мечтал побывать в Грузии. Впервые я встретился с грузинами в 1990 году, еще до распада Советского Союза. Я преподавал в одном из английских университетов и встретил там грузинских студентов. После этого дня моей мечтой стало побывать в Грузии.



Исландия и Грузия – очень маленькие страны, поэтому нам необходимо, чтобы международное право соблюдалось. Чтобы сила не была самым ценным в современном мире. Соответственно, Исландия с первого дня осудила агрессию России в Украине и предложила Украине помощь. Мы приняли в Исландии беженцев из Украины. В этом процессе мы осознали, что необходимо выразить поддержку соседним с Россией странам и осудить любую агрессию», - заявил Гудни Йоханнессон.





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