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Президент Исландии: Мы осознали, что необходимо выразить поддержку соседним с Россией странам и осудить любую агрессию
05.03.2024 18:30
У Грузии большой потенциал, и мы готовы сотрудничать с Грузией, - заявил находящийся с визитом в Тбилиси президент Республики Исландия Гудни Йоханнессон после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси.
По его же заявлению, он приветствует стремление Грузии присоединиться к Евроатлантическому альянсу и готов поддержать ее в этом направлении.
«Спасибо, госпожа президент, за то, что приняли нас в Грузии, в этой прекрасной стране. Я очень давно мечтал побывать в Грузии. Впервые я встретился с грузинами в 1990 году, еще до распада Советского Союза. Я преподавал в одном из английских университетов и встретил там грузинских студентов. После этого дня моей мечтой стало побывать в Грузии.
Исландия и Грузия – очень маленькие страны, поэтому нам необходимо, чтобы международное право соблюдалось. Чтобы сила не была самым ценным в современном мире. Соответственно, Исландия с первого дня осудила агрессию России в Украине и предложила Украине помощь. Мы приняли в Исландии беженцев из Украины. В этом процессе мы осознали, что необходимо выразить поддержку соседним с Россией странам и осудить любую агрессию», - заявил Гудни Йоханнессон.
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