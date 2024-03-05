Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Исландии: Мы осознали, что необходимо выразить поддержку соседним с Россией странам и осудить любую агрессию


05.03.2024   18:30


У Грузии большой потенциал, и мы готовы сотрудничать с Грузией, - заявил находящийся с визитом в Тбилиси президент Республики Исландия Гудни Йоханнессон после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси.

По его же заявлению, он приветствует стремление Грузии присоединиться к Евроатлантическому альянсу и готов поддержать ее в этом направлении.

«Спасибо, госпожа президент, за то, что приняли нас в Грузии, в этой прекрасной стране. Я очень давно мечтал побывать в Грузии. Впервые я встретился с грузинами в 1990 году, еще до распада Советского Союза. Я преподавал в одном из английских университетов и встретил там грузинских студентов. После этого дня моей мечтой стало побывать в Грузии.

Исландия и Грузия – очень маленькие страны, поэтому нам необходимо, чтобы международное право соблюдалось. Чтобы сила не была самым ценным в современном мире. Соответственно, Исландия с первого дня осудила агрессию России в Украине и предложила Украине помощь. Мы приняли в Исландии беженцев из Украины. В этом процессе мы осознали, что необходимо выразить поддержку соседним с Россией странам и осудить любую агрессию», - заявил Гудни Йоханнессон.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна