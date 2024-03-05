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Президент: Исландия и Грузия разделяют общий дух укрепления мира и свободы на европейском континенте
05.03.2024 18:30
Исландия и Грузия разделяют общий дух укрепления мира и свободы на европейском континенте. Мы обсудили возросшую роль стабильности и безопасности Черного моря в стратегии Альянса и важный для Грузии предстоящий Вашингтонский саммит, чтобы эти вопросы стали еще более актуальными, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместном брифинге с президентом Исландии в Тбилиси.
Как отметила Зурабишвили, в ходе встречи они подробно говорили о сложнейшей ситуации на оккупированных территориях Грузии и таких вызовах, как новая военная база в Очамчире.
По ее словам, президент Исландии выразил желание посетить линию оккупации.
«Исландия, как член-основатель НАТО, и Грузия, конституционная цель которой – интеграция в НАТО, разделяют общий дух укрепления мира, стабильности и свободы на европейском континенте. Вместе мы обсудили в этой связи возросшую роль стабильности и безопасности Черного моря в стратегии Альянса и важный для Грузии предстоящий Вашингтонский саммит, чтобы эти вопросы стали еще более актуальными. Мы также подробно обсудили тяжелейшую ситуацию на оккупированных территориях Грузии и сегодняшний стратегический вызов: новые шаги, новая военная база в Очамчире, которую Россия объявляет как проект, и передача аэропорта России представляют собой новые агрессивные шаги в отношении Грузии, и дестабилизирующие шаги в направлении Черного моря. Мы высоко ценим то, что президент Йоханнессон выразил желание посетить линию оккупации и на месте ознакомиться с тяжелым лицом и последствиями российской оккупации», - заявила Зурабишвили.
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