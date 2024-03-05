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Петер Фишер: Прогресс по девяти шагам важен, Грузия добилась большого прогресса в плане сближения с ЕС,


05.03.2024   18:32


«Важно, чтобы был достигнут прогресс по девяти шагам. Грузия добилась большого прогресса в плане сближения с Евросоюзом, и я уверен, что она продолжит этот прогресс», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.

По словам посла, его рекомендация заключается в том, чтобы Грузия быстрее добилась прогресса.

«В этом году до заседания Совета Евросоюза, запланированного на декабрь, остается небольшой период, потому что летом мы выберем новый Европарламент, новую Еврокомиссию, и Грузия также проведет свои выборы. Моя рекомендация — добиться прогресса быстро, до лета», — заявил Петер Фишер.

Касательно изменений в избирательном кодексе Петера Фишера спросили, как он расценит заявления оппозиции и неправительственных организаций о том, что изменения в избирательном кодексе противоречат рекомендациям Венецианской комиссии.

По мнению Фишера, грузинам решать и они должны найти решение, которое их устроит.


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