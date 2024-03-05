|
|
|
Президент Исландии возложил венок к Мемориалу героев
05.03.2024 18:32
Президент Республики Исландия Гвюдни Йоуханнессон возложил венок к Мемориалу героев, погибших в борьбе за единство Грузии, на площади Героев в Тбилиси.
Гвюдни Йоуханнессон посетил сегодня Тбилиси с официальным визитом вместе с делегацией. Официальная церемония встречи президента Исландии прошла во дворце Орбелиани.
В рамках официального визита президенты Грузии и Республики Исландия провели встречу тет-а-тет и в расширенном составе, после чего президенты сделали совместные заявления.
Кроме того, запланированы встречи президента Республики Исландия с премьер-министром и председателем парламента Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна