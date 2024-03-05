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Президент Исландии возложил венок к Мемориалу героев


05.03.2024   18:32


Президент Республики Исландия Гвюдни Йоуханнессон возложил венок к Мемориалу героев, погибших в борьбе за единство Грузии, на площади Героев в Тбилиси.

Гвюдни Йоуханнессон посетил сегодня Тбилиси с официальным визитом вместе с делегацией. Официальная церемония встречи президента Исландии прошла во дворце Орбелиани.

В рамках официального визита президенты Грузии и Республики Исландия провели встречу тет-а-тет и в расширенном составе, после чего президенты сделали совместные заявления.

Кроме того, запланированы встречи президента Республики Исландия с премьер-министром и председателем парламента Грузии.


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