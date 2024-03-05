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Президент Исландии: Мы приветствуем желание Грузии присоединиться к Евроатлантическому альянсу
05.03.2024 18:32
«Мы приветствуем желание Грузии присоединиться к Евроатлантическому альянсу, мы готовы поддержать Вас и в этом направлении», — заявил президент Республики Исландия Гвюдни Йоуханнессон во время совместных заявлений с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
По его словам, Исландия приветствует желание Грузии присоединиться к Евроатлантическому альянсу.
Кроме того, Гвюдни Йоуханнессон говорил о текущей войне в Украине и отметил, что необходимо, чтобы соседние с Россией страны заявили о своей поддержке и осудили любую агрессию.
«Исландия с первого дня осудила агрессию России в Украине и предложила поддержку Украине, протянула руку помощи украинскому народу. Мы принимали людей из Исландии, мы принимали переселенцев из Украины в нашей стране, насколько я понимаю, и в Грузии. В этом процессе мы поняли, что необходимо объявить поддержку соседним с Россией странам и осудить любой вид агрессии», — заявил президент Исландии.
При этом президент Исландии обратил внимание на темы, обсуждавшиеся в ходе визита, и вопросы сотрудничества с Грузией.
«Что касается визита в Грузию, в рамках нашего визита мы уделили внимание зеленой энергетике. Мы считаем, что можем углубить наше сотрудничество в этом направлении. У нас есть пример этого в Ахалкалаки, где участвует исландская компания, и мы приветствуем дополнительное сотрудничество в этом направлении», — заявил он.
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