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Премьер-министр Индии поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра
05.03.2024 18:35
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравляет премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе со вступлением на пост премьер-министра.
По словам Нарендра Моди, он уверен, что сотрудничество Грузии и Индии вновь укрепится.
«От всей души поздравляю вас с назначением на пост премьер-министра Грузии. Традиционно Индию и Грузию связывают теплые и дружеские отношения. В последнее время наши двусторонние связи неуклонно укрепляются и диверсифицируются в различных сферах сотрудничества. Я уверен, что под Вашим руководством наше сотрудничество будет и дальше укрепляться. Я с нетерпением жду возможности работать с вами, чтобы поднять наши отношения на новую высоту», — говорится в письме премьер-министра Индии.
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