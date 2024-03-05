

Премьер-министр Индии поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра

05.03.2024 18:35





Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравляет премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе со вступлением на пост премьер-министра.



По словам Нарендра Моди, он уверен, что сотрудничество Грузии и Индии вновь укрепится.



«От всей души поздравляю вас с назначением на пост премьер-министра Грузии. Традиционно Индию и Грузию связывают теплые и дружеские отношения. В последнее время наши двусторонние связи неуклонно укрепляются и диверсифицируются в различных сферах сотрудничества. Я уверен, что под Вашим руководством наше сотрудничество будет и дальше укрепляться. Я с нетерпением жду возможности работать с вами, чтобы поднять наши отношения на новую высоту», — говорится в письме премьер-министра Индии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





