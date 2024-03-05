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Рати Брегадзе: Саакашвили не является гражданином Грузии и не может быть членом политической партии


05.03.2024   18:35


«Амнистия требует детального анализа, и в первую очередь во многих аспектах должны быть учтены вопросы безопасности государства. Парламент Грузии принимает решение по этому поводу, и депутаты его обсуждают», — заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе относительно инициированного оппозицией проекта амнистии на вопрос журналиста, можно ли распространить амнистию на Михаила Саакашвили.

По словам Брегадзе, законопроект не был представлен большинством и у него нет информации об изменениях. По мнению министра, амнистию нельзя подгонять под отдельных лиц.

Что касается вопроса возвращения Саакашвили в пенитенциарное учреждение, то, по словам Рати Брегадзе, решение будет принято в соответствии с рекомендациями врачей.

Кроме того, касаясь участия в грузинской политике, Рати Брегадзе говорит, что Михаил Саакашвили не является гражданином Грузии и поэтому не может участвовать в грузинской политике. В то же время Рати Брегадзе отмечает, что неясно, как связано помилование Саакашвили с политической деполяризацией.

«Саакашвили не грузинский политик, он украинский политик, и поэтому, если мы говорим об ослаблении или прекращении политической деполяризации в Грузии, в данном случае мне непонятно, как связано помилование гражданина Украины, который совершил преступление в Грузии и отбывает наказание, с политической деполяризацией», — заявил Рати Брегадзе.


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