

Рати Брегадзе: Саакашвили не является гражданином Грузии и не может быть членом политической партии

05.03.2024 18:35





«Амнистия требует детального анализа, и в первую очередь во многих аспектах должны быть учтены вопросы безопасности государства. Парламент Грузии принимает решение по этому поводу, и депутаты его обсуждают», — заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе относительно инициированного оппозицией проекта амнистии на вопрос журналиста, можно ли распространить амнистию на Михаила Саакашвили.



По словам Брегадзе, законопроект не был представлен большинством и у него нет информации об изменениях. По мнению министра, амнистию нельзя подгонять под отдельных лиц.



Что касается вопроса возвращения Саакашвили в пенитенциарное учреждение, то, по словам Рати Брегадзе, решение будет принято в соответствии с рекомендациями врачей.



Кроме того, касаясь участия в грузинской политике, Рати Брегадзе говорит, что Михаил Саакашвили не является гражданином Грузии и поэтому не может участвовать в грузинской политике. В то же время Рати Брегадзе отмечает, что неясно, как связано помилование Саакашвили с политической деполяризацией.



«Саакашвили не грузинский политик, он украинский политик, и поэтому, если мы говорим об ослаблении или прекращении политической деполяризации в Грузии, в данном случае мне непонятно, как связано помилование гражданина Украины, который совершил преступление в Грузии и отбывает наказание, с политической деполяризацией», — заявил Рати Брегадзе.





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