

Рати Брегадзе: Амнистия не должна приноравливаться к конкретным персонам

05.03.2024 18:57





Амнистия не должна приноравливаться к конкретным персонам, - так министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ответил на вопрос журналистов, должен ли законопроект об амнистии коснуться экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



Как заявил журналистам министр, вопрос амнистии требует очень детального анализа, и в первую очередь следует учитывать вопросы безопасности государства.



«Амнистия – это не вопрос, который нужно решать одним махом, он требует очень комплексного обдумывания, потому что необходимо взвесить как плюсы, так и минусы и просчитать риски. Все риски должны быть застрахованы, в том числе и общественная безопасность, и только после этого может быть принято решение об амнистии. Конкретную форму обсуждает парламент Грузии, это их прерогатива», - заявил Брегадзе.



Акт об амнистии, представленный в парламенте Грузии частью парламентской оппозиции, распространяется на лиц, приговоренных к пожизненному заключению. Их приговорят к 30 годам лишения свободы. Из этого срока будут вычтены уже отбытые годы.



Согласно этому же проекту, от наказания будут освобождены лица, совершившие преступления, предусмотренные статьями 273/1 и 265 УК Грузии. Кроме того, наказание ополовинится у лиц, совершивших предусмотренные Уголовным кодексом менее тяжкие преступления, должностные преступления и те, что связаны с наркотиками.



Наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления будет снижено на ¼.



Проект амнистии подготовила партия «Гирчи».





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