Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новый мемориал Алексею Навальному обустроен у памятника Пушкину


05.03.2024   18:58


Новый мемориал Алексею Навальному обустроен у подножия памятника русскому классику А.С. Пушкину в центре Тбилиси.

После того, как сотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии на улице Чавчавадзе разобрали стихийный мемориал убитому лидеру российской оппозиции, российские активисты и сторонники Навального перенесли памятные вещи — плакаты, свечи, живые цветы — к памятнику классика.

Напомним, с 16 февраля, в день гибели Алексея Навального в колонии в Харпе, у ограды здания секции интересов РФ при посольстве Швейцарии возник стихийный мемориал политику.

Мемориал обновлялся ежедневно. Сотрудники секции интересов РФ ранее сообщили активистам, что 5 марта до 16:00 часов планировалось провести «уборку/очистку ограждения со стороны проспекта Чавчавадзе, напротив главного входа в Секцию интересов, где собственно и образовался упомянутый стихийный мемориал».

«Это мусор», — ответил один из сотрудников активисту, разбирая мемориал.

В день похорон политика, 1 марта, у забора секции, по подсчетам Paper Kartuli, скопилось свыше 200 букетов, зажжено было около 100 свечей, выставлены десятки портретов политика и плакатов — в память об Алексее Навальном и против действующей в России власти.


Источник: СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна