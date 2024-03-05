

Новый мемориал Алексею Навальному обустроен у памятника Пушкину

05.03.2024 18:58





Новый мемориал Алексею Навальному обустроен у подножия памятника русскому классику А.С. Пушкину в центре Тбилиси.



После того, как сотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии на улице Чавчавадзе разобрали стихийный мемориал убитому лидеру российской оппозиции, российские активисты и сторонники Навального перенесли памятные вещи — плакаты, свечи, живые цветы — к памятнику классика.



Напомним, с 16 февраля, в день гибели Алексея Навального в колонии в Харпе, у ограды здания секции интересов РФ при посольстве Швейцарии возник стихийный мемориал политику.



Мемориал обновлялся ежедневно. Сотрудники секции интересов РФ ранее сообщили активистам, что 5 марта до 16:00 часов планировалось провести «уборку/очистку ограждения со стороны проспекта Чавчавадзе, напротив главного входа в Секцию интересов, где собственно и образовался упомянутый стихийный мемориал».



«Это мусор», — ответил один из сотрудников активисту, разбирая мемориал.



В день похорон политика, 1 марта, у забора секции, по подсчетам Paper Kartuli, скопилось свыше 200 букетов, зажжено было около 100 свечей, выставлены десятки портретов политика и плакатов — в память об Алексее Навальном и против действующей в России власти.



Источник: СОВА

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