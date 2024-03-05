

О чем мы говорим, когда самые большие проблемы это домашнее насилие и педофилия — Кордзая

05.03.2024 19:46





По мнению независимого депутата парламента Тамар Кордзая, в то время когда домашнее насилие стало национальной трагедией, а педофилия — самой большой проблемой страны, интерес правящей команды заключен не в решении реальных проблем, а в победе на выборах.



Об этом Тамар Кордзая рассказала сегодня, 5 марта, на пленарном заседании парламента. При этом она перечислила факты насилия над детьми и домашнего насилия, произошедшие только в январе.



«О чем мы говорим?! О какой здоровой среде и каких новых проектах, когда домашнее насилие стало национальной трагедией нашей страны?! Я знаю, что эти данные пугают большинство людей. Я знаю, что вы обеспокоены, думаю, что нам следует направить свои усилия на преодоление этого.



К сожалению, на этом фоне министр образования вместо того, чтобы уделять больше внимания упомянутым проблемам в школах, решил подкупить студентов на выборах и объявил о реформе трехлетней программы бакалавриата и годовой магистратуры без экзаменов. Мы видим, куда направлен политический интерес большинства и где реальный интерес — не в преодолении реальных проблем, когда мы видим, что педофилия является самой большой проблемой в Грузии, а в сторону интереса (выигрыша) в выборах», — сказала Тамар Кордзая.



Тамар Кордзая обратилась к членам большинства, указав, что и Минздрав, и Минобразования должны обратить особое внимание на проблему, связанную с детьми. По ее словам, в отношении детей, ставших жертвами домашнего насилия, необходимо предпринять конкретные и комплексные шаги.





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