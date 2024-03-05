

«Вместо борьбы с фемицидом и педофилией правительство объявляет борьбу с псевдолиберализмом» — «Граждане»

05.03.2024 19:55





По словам члена партии «Граждане» Кетеван Туразашвили, вместо борьбы с фемицидом и педофилией правительство объявляет борьбу с псевдолиберализмом.



Об этом Кетеван Туразашвили заявила сегодня, 5 марта, на пленарном заседании парламента.



«Не могу не затронуть очень серьезную проблему фемицида. В 2022 году была убита 21 женщина, по данным первого полугодия 2023 года было убито 33 женщины, 10 января 2024 года спящую жену лишил жизни муж, а 28 февраля 21-летняя девушка была жестоко убита в результате пыток. В некоторых случаях была выявлена наркотическая зависимость. У части молодых людей наблюдаются проблемы с психикой и психическим здоровьем. Им доступны все виды наркотиков, а эффективного механизма, чтобы остановить все это, в нашей стране нет», — заявила Кетеван Туразашвили.



По ее словам, молодёжи проживающая в Грузии недоступен здоровый образ жизни.



«Еще один тяжелейший вид преступности, процветающий в Грузии, — это педофилия. Не проходит и недели, чтобы не распространялась ужасающая информация, жертвами которой становятся дети 5-ти, 9-ти, 10-ти и 11-ти лет. Здесь также, как и в случае с фемицидом, мы имеем дело с нездоровой психикой. Вместо того, чтобы власти и соответствующие ведомства боролись с этой очень сложной реальностью, что бы детей научили детей хотя бы опознавать насильника, и (вместо того что бы) предпринимать другие конкретные шаги для исправления этой ситуации, они объявляют борьбу с псевдолиберализмом. За такими бесполезными инициативами скрываются реальные проблемы, которые беспокоят граждан этой страны каждый день», — заявила Кетеван Туразашвили.



Почти год спустя «Грузинская мечта» повторила свое намерение принять закон против ЛГБТ-пропаганды и псевдолиберальных ценностей. Об этом решении политсовета «Грузинской мечты» сообщил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе 29 февраля. В начале мая прошлого года именно Мамука Мдинарадзе заявил, что «без какого-либо принуждения принятие такого законопроекта в «Грузинской мечте» рассматриваться не будет».



Однако, как оказалось, в год выборов позиция правящей команды изменилась, и теперь они обещают защитить общественность от «псевдолиберальной идеологии».



Оппозиция считает, что изменение позиции «Грузинской мечты» служит отвлечению внимания от реальных проблем. Представители оппозиции видят опасность того, что законопроект, объявленный правящей партией, будет носить репрессивный характер и создаст угрозу свободе выражения мнений.





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