

С 2025 года в Грузии повысится зарплата премьер-министра, президента и всех министров.

06.03.2024 12:02





С 2025 года в Грузии повысится зарплата премьер-министра, президента и всех министров.



Как сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, это нужно профилактически для предотвращения коррупции на высшем уровне.



«Грузинская мечта» уже представила в парламент проект поправок.



Самый высокий коэффициент определен для президента и премьер-министра: 160 тысяч лари (примерно $60 тысяч) в год.



Заработок президента увеличится более, чем вдвое, правда Саломе Зурабишвили это не коснется - решение вступит в силу после выборов. Ее зарплата за весь прошлый год составила 84 221 лари.



Зарплата премьер-министра вырастет почти на 73 процента. Оклады министров увеличатся в среднем в два раза, до около 136 тысяч лари.



До этого радикально уже были увеличены зарплаты депутатов, спикера и заместителей в парламенте следующего созыва.



Для сравнения: средняя зарплата в Грузии около 1700 -1800 лари, пенсия с нового года - от 315 до 415 лари.





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