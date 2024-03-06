

Вашадзе большинству: Почему в Грузии все так дорого, почему Тбилиси обогнал по ценам ведущие города мира?

06.03.2024 13:16





Почему в Грузии все так дорого, почему Тбилиси обогнал по ценам ведущие города мира, что вы такое сделали, почему в этой стране у нас все так подорожало? - так обратился лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе к правящей команде.



Как отмечает Вашадзе, общество интересуют ответы на эти вопросы, а власть оторвана от реальности.



«Я обращаюсь к Мамуке Мдинарадзе и партии Иванишвили в целом, почему вы избегаете главного вопроса, который есть к вам у общества - почему в Грузии самые высокие в регионе цены? Почему в Грузии все дороже, чем в Азербайджане, Армении, Турции, Украине, Киргизии и даже России? Что вы сделали, что жизнь в Грузии стала такой дорогой? Я обращаюсь к Мамуке Мдинарадзе, вы действительно думаете, что людям это не интересно? Вы действительно думаете, что людей не волнуют эти огромные, повысившиеся цены при небольших доходах? Шутки и смех, ироничное отношение у твоих товарищей по команде, что, оказывается, цена на лук, зелень, хлеб ничего не значит - да, сегодня это волнует людей, вы абсолютно оторваны от реальности. Сегодня общество волнует именно этот вопрос, как платить, как купить продукты, пенсионер думает, купить лекарства или хлеб, молодой человек думает о том, как устроиться на работу, чтобы элементарно иметь возможность питаться. Вод вашим руководством в Грузии действует коррупционный мафиозный клан, который в доле абсолютно всей продукции, которая продается в стране, создали монополии, которые все сделали дороже, поэтому вы, наверное, не хотите отвечать, но я жду ответа и от Мдинарадзе, и от Кобахидзе, и от Гарибашвили. Перестаньте говорить об этих глупостях. Это не мой вопрос, вся Грузия спрашивает людей в правительстве Грузии, почему в Грузии все так дорого, почему Тбилиси обогнал по ценам ведущие города мира, что вы такое сделали, почему в этой стране все у нас подорожало?.. Этот цинизм прямо указывает на то, что вы живете в совершенно другом мире, вы оторваны от реальности», - заявил Вашадзе.







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