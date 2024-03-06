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Герчинский: Что произошло в Европарламенте - инициатива Европарламента
06.03.2024 13:19
Что произошло в Европарламенте, является инициативой Европарламента, - заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в связи с резолюцией Европарламента, в которой говорится также об освобождении Михаила Саакашвили.
По его словам, Европарламент и члены Европарламента могут свободно выражать свое мнение.
«Они ответственны перед своими избирателями. Европарламент является одним из институтов Евросоюза, и мы уважаем их свободу слова и свободу выражения своих взглядов. Что касается позиции Евросоюза, то наши лидеры, в том числе комиссары, уже высказали свое мнение. Мы очень внимательно наблюдаем за состоянием здоровья бывшего президента Саакашвили и призываем власти Грузии защитить все его права как заключенного и обвиняемого в суде, и, конечно, мы в полном распоряжении Грузии и властей, если они хотят, чтобы ЕС каким-либо образом был включен. Так что, то, что произошло в Европарламенте – это инициатива Европарламента. Если спрашиваете мое личное мнение, я оставляю свое личное мнение при себе», - заявил Павел Герчинский.
Напомним, в отчет за 2023 год о реализации общей внешней политики и политики безопасности Европарламента внесены изменения, касающиеся экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и планов России построить порт в Очамчире. В частности, в пункт, в котором говорится о предоставлении Грузии статуса кандидата, внесена следующая поправка:
«Европарламент повторяет призыв освободить по гуманитарному признаку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призывает президента Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом и помиловать его, что поможет сокращению политической поляризации в стране».
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