

Посол США: Место Грузии – в демократической западной семье

06.03.2024 13:22





Моим приоритетом как посла США в Грузии является углубление нашей дружбы и поддержка Грузии на ее демократическом пути, особенно на пути к членству в ЕС - место Грузии – в демократической западной семье, и я твердо верю, что Грузия сможет достичь цели, - об этом заявила посол США в Грузии Робин Данниган на ежегодной конференции по безопасности, организованной «Фондом исследований стратегии и международных отношений» (Фонд Рондели).



Как отметила посол, Грузии предстоит еще много работы и для того, чтобы достичь цели на пути евроатлантической интеграции ей потребуется участие всех сегментов общества и единство общества.



По словам Данниган, США будут самым сильным партнером Грузии на этом пути.



«Хочу коснуться относительно молодой и энергичной демократии здесь, в Грузии, и той особой дружбы, которую разделяют грузины и американцы. Я думаю, что эта особая дружба и партнерство, которые нас связывают с Грузией на протяжении многих лет, коренятся в любви к независимости и свободе – ключевых элементах демократии. Коренятся на вере, что если у нас есть свобода так действовать, то при многих усилиях и самоотверженности, мы сможем оставить лучший мир для наших детей. Моим главным приоритетом как посла США в Грузии является углубление этой дружбы и поддержка Грузии на ее демократическом пути, особенно на пути к членству в ЕС.



За годы после восстановления независимости Грузия уже добилась замечательного прогресса. Это было признано, когда ЕС предоставил Грузии статус кандидата. Я верю, что евроатлантическая траектория Грузии неизбежна. Это записано в Конституции Грузии, поддерживается 90% населения Грузии и является ключевым элементом внешней политики Грузии. Место Грузии – в демократической, западной семье. Но для достижения этой цели предстоит еще много труда. Всем сегментам общества необходимо будет сыграть в этом свою роль, для достижения цели членства в ЕС обществу необходимо будет объединиться. Опять же, это возвращает нас к трудным, но необходимым элементам демократии – толерантности, инклюзивности, компромиссу. Я твердо верю, что Грузия сможет это сделать и достичь своей цели. Я надеюсь, что это произойдет раньше, нежели позже, когда вы будете страной-членом ЕС. Я могу вам обещать, что Соединенные Штаты Америки будут партнером Грузии, самым сильным партнером на этом пути», - заявил Робин Данниган.







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