

Спикер парламента: новый закон направлен на защиту общества от порочной пропаганды

06.03.2024 13:33





Цель инициативы «Грузинской мечты» – законопроекта против ЛГБТ-пропаганды направлена на «на полное обеспечение прав человека с одной стороны, а с другой, обеспечение прав общества и защиту их от порочной пропаганды», — заявляет спикер парламента Грузии. Между тем, Шалва Папуашвили обвинил оппозицию и неправительственный сектор в отказе участвовать в обсуждении законопроекта.



«Факт, что они либо избегают этого вопроса, либо хотят преуменьшить его важность. Однако на самом деле это вовсе не шутка и мы имеем дело с серьезным вопросом. Еще 5-10 лет назад никто не мог себе представить, что премьер-министру Великобритании придется говорить и доказывать, что женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. Как бы смешно это ни звучало, но ситуация в Великобритании сегодня такова, что об этом вынужден говорить премьер-министр. Наш опыт также показывает, что с помощью различного финансирования это просачивается в Грузию…



Важно прояснить, какова позиция грузинского общества. Именно поэтому мы предложили абсолютно открытую дискуссию всем, будь то оппозиция или даже неправительственный сектор, заняться этим вопросом, изложить свою позицию, свое мнение по этому поводу, и мы видим, что они прячутся. Общество все это видит. Они поедут в ближайшие села и города перед выборами и получат ответ за это молчание, потому что молчание по этому вопросу означает поддержку пропаганды…



Что касается сектора НПО, то здесь нет ничего удивительного. Помню, еще во время конституционной реформы 2017 года, когда брак был определен как союз мужчины и женщины, было даже публичное совместное заявление неправительственных организаций, выступавших против определения брака как союза между представителями двух разных полов на том основании, что однополый брак должен быть разрешен…



Это серьезная тема, обсуждаемая в разных странах мира, и мы не должны попадать в ситуацию, в которой другие страны уже оказались, когда им трудно выбраться из этого порочного круга, а затем приходится делать заявления на уровне премьер-министров», — заявил спикер парламента.







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