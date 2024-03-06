

Посол ЕС: Надеюсь, чем больше приблизится Грузия к членству в ЕС, тем лучше будет бизнес-климат

06.03.2024 13:58





Я надеюсь, что торговые отношения между Грузией и Евросоюзом вырастут еще больше, - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



«В 2014 году Евросоюз и Грузия подписали соглашение об ассоциации. За этим последовало соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и безвизовый режим. Европейский рынок открылся для грузинских компаний. Я понимаю, что это непросто, потому что есть определенное географическое расстояние, есть бюрократические проблемы, но есть стабильный прогресс, и я знаю, что ЕС является самым крупным торговым партнером Грузии. Надеюсь, что со всеми проектами, которые мы поддерживаем, мы пытаемся увеличить связь между Грузией и ЕС. Теперь статус кандидата Грузии создает прочную основу для всех частных инвесторов, и я надеюсь, что торговые отношения между Грузией и Евросоюзом будут только расти», - сказал Павел Герчинский.



Кроме того, по оценке посла, «когда дело касается экономического развития, то Грузия, прежде всего, имеет действительно успешную историю, очень высокий экономический рост, которым мы действительно гордимся, и я думаю, что все грузины должны гордиться».



«Мы стараемся помочь Грузии. Понятно, что инфраструктуру еще нужно развивать. Посредством Европейского инвестиционного банка мы финансируем много крупных инфраструктурных проектов. У нас есть экономический инвестиционный план. Речь о мобилизации 2 миллиардов евро государственных и частных инвестиций, чтобы способствовать не только улучшению инфраструктуры, но и улучшению связанности. Мы работаем над улучшением связей через Черное море, работаем для улучшения автомагистрали Восток-Запад, поддерживаем малые и средние предприятия. 99,7% существующих в Грузии предприятий являются малыми и средними предприятиями. Также мы работаем для улучшения образования. Все это очень важно, и вы знаете, что мы ежегодно тратим около 100 миллионов евро на бюджетную поддержку различных проектов, но мы также стараемся улучшить бизнес-среду и сблизить грузинский бизнес с бизнесом ЕС через партнеров. Есть много примеров успешного грузинского бизнеса, и многие из них являются членами европейской бизнес -ассоциации и пользуются соглашением о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и статусом кандидата. Я надеюсь, чем больше приблизится Грузия к членству в ЕС, тем больше улучшится бизнес-климат», - сказал Павел Герчинский.





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