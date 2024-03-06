

Манджгаладзе: Высокие цены, бедность, гражданам приходится покидать страну

06.03.2024 14:55





Высокие цены, бедность, гражданам приходится покидать страну, и если так продолжится, вступать в брак будет некому, - заявил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, откликаясь на анонсированный «Грузинской мечтой» новый законопроект, который подразумевает прекращение ЛГБТ пропаганды.



По его словам, когда законопроект будет завершен, он сформулирует позицию.



««Грузинская мечта» подняла этот вопрос и доведет до конца. Когда законопроект будет готов, я сформулирую позицию, уходить не буду. Мы ставим вопрос по-другому. Политика «Грузинской мечты» настолько антигрузинская и антинациональная, что исходя из этой тяжелой ситуации люди уезжают из страны. Высокие цены, бедность, им приходится покидать страну, и если так продолжится, в стране вступать в брак будет и некому. Соответственно, в первую очередь нужно решить эти вопросы. Сначала «Грузинская мечта» должна сказать, как мы решаем проблему бегства людей», - заявил Паата Манджгаладзе.



«Мы стараемся помочь Грузии. Понятно, что инфраструктуру еще нужно развивать. Посредством Европейского инвестиционного банка мы финансируем много крупных инфраструктурных проектов. У нас есть экономический инвестиционный план. Речь о мобилизации 2 миллиардов евро государственных и частных инвестиций, чтобы способствовать не только улучшению инфраструктуры, но и улучшению связанности. Мы работаем над улучшением связей через Черное море, работаем для улучшения автомагистрали Восток-Запад, поддерживаем малые и средние предприятия. 99,7% существующих в Грузии предприятий являются малыми и средними предприятиями. Также мы работаем для улучшения образования. Все это очень важно, и вы знаете, что мы ежегодно тратим около 100 миллионов евро на бюджетную поддержку различных проектов, но мы также стараемся улучшить бизнес-среду и сблизить грузинский бизнес с бизнесом ЕС через партнеров. Есть много примеров успешного грузинского бизнеса, и многие из них являются членами европейской бизнес -ассоциации и пользуются соглашением о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и статусом кандидата. Я надеюсь, чем больше приблизится Грузия к членству в ЕС, тем больше улучшится бизнес-климат», - сказал Павел Герчинский.





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