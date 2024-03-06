

Мдинарадзе: Уже ничему не удивляемся со стороны Саломе Зурабишвили

06.03.2024 16:37





Мы уже не удивляемся ничему со стороны Саломе Зурабишвили, исходя из того, что она посмела то, на что в этой стране решались 5-6 самых отчаянных активистов «Национального движения», - заявил журналистам лидер большинства Мамука Мдинарадзе, откликнувшись на вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на изменения в «Избирательном кодексе», принятые в парламентом Грузии.



По словам Мдинарадзе, президент Зурабишвили вошла в список тех людей, которые не стесняются нападать даже на патриарха.



«Президент стала рядовым активистом «Нацдвижения». Она вошла в список людей, которые не стесняются даже нападать на патриарха. Соответственно, нас не удивляет ничего со стороны Саломе Зурабишвили, исходя из того, что она посмела то, на что в этой стране решались всего 5-6 самых отчаянных активистов «Национального движения», например Бердзенишвили, который борется со святынями, людьми, имеющими особые заслуги перед страной, патриархом, нашей историей и грузинской идентичностью. В их ряды записалась Саломе Зурабишвили, которая, с большой вероятностью, в соответствии с заданием осуществила нападку на патриарха Грузии», - сказал Мамука Мдинарадзе.



Для справки, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на изменения в избирательном законодательстве, утвержденные парламентом.





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