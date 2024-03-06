

Саакашвили: Мои в Украине стоят твердо, я тоже борюсь из своего российского плена

06.03.2024 16:38





Несмотря на то, что правительство олигарха очень хотело, чтобы Гаагский суд обвинил меня и грузинских военных в войне 2008 года, суд объявил, что грузинская сторона была полностью невиновна и, напротив, впервые в истории выдал ордер на арест 3 российских генералов, - об этом пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как отмечает Саакашвили, он борется из российского плена.



«Международный уголовный суд в Гааге выдал два новых ордера на арест - главы дальней авиации России Сергея Кобылаша, который бомбил нас в 2008 году, тогда его сбила наша армия и вернули в Россию по обмену пленными, и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Ранее, в марте прошлого года, были выданы ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена.



Хочу напомнить, что, несмотря на то, что правительство олигарха очень хотело, чтобы Гаагский суд обвинил меня и грузинских военных в войне 2008 года, суд объявил, что грузинская сторона была полностью невиновна и, напротив, впервые в истории выдал ордера на арест 3 российских генералов.



Я очень горжусь тем, что один из моих товарищей по борьбе возглавляет группу по связям Генеральной прокуратуры Украины с Гаагским трибуналом.



Я также рад, что на протяжении многих лет мой помощник Кривонос успешно возглавляет Национальное антикоррупционное бюро Украины и привлек к ответственности многих очень влиятельных, в том числе имеющих связь с Россией, коррупционеров и олигархов.



Мои в Украине стоят твердо, я тоже борюсь из своего российского плена и уверен в победе, как никогда», - написал Саакашвили.



Для справки, Гаагский суд выдал ордер на арест двух российских командиров. Как сообщила пресс-служба Международного уголовного суда (Гаагский суд), ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова выданы в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года в рамках расследования потенциальных военных преступлений, совершенных Россией в Украине.





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